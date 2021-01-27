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Новости

В ФСБ объяснили бесполетную зону над "дворцом Путина"

, ИА "Амител"
По мнению спецслужбы, территорией интересуется НАТО
Фото: pilothub.ru

Фото: pilothub.ru

ФСБ объяснила наличие бесполетной зоны над "дворцом Путина" в Геленджике. Согласно ответу спецслужбы на запрос РБК, запрет на полеты в районе мыса Идокопас обусловлен интересами пограничной безопасности страны.

Как уточнили в ФСБ, ряд стран, в том числе входящих в блок НАТО, начали проявлять интерес к территории, на которой находится "пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю".

В спецслужбе отметили, что бесполетную зону установили приказом Минтранса от 24 июля 2020 года, а уже в октябре 2020 года начал свою работу административный комплекс заставы.

Напомним, что 19 января Алексей Навальный опубликовал расследование о "дворце для Путина". По его словам у главы государства имеется собственный комплекс под Геленджиком, а над ним находится запрещенная для полетов зона.

Сам Путин заявил, что ничего из того, что указано в расследовании, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Позднее Дмитрий Песков рассказал, что владельцами недвижимости является один или несколько предпринимателей, однако в Кремле не имеют права и не будут разглашать их имена.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.01.2021 15:47
- гость -

Аааа, так это не дворец путина, это казарма погранцов!
Все понятно, расходимся...

27.01.2021 15:54
Гость

Лучше бы они все просто молчали.

27.01.2021 15:55
- гость -

У начальника заставы прикольная казарма

27.01.2021 15:55
- гость -

ндааа....через неделю они смогли придумать только это...

27.01.2021 15:56
1

У начальника заставы прикольная казарма

27.01.2021 15:57
Мимопроходящий

Долго они версию рожали.

27.01.2021 15:57
- гость -

В спецслужбе отметили, что бесполетную зону установили приказом Минтранса от 24 июля 2020 года,

URP116 с высотой до эшелона 3950 введена приказом Минтранса России от 13.01.2015 №1
зачем же так палить хату-то...

27.01.2021 15:57
- гость -

Поохранял покой дорогих россиян и ... на аквадискотеку с кальяном!

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