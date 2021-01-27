В ФСБ объяснили бесполетную зону над "дворцом Путина"

ФСБ объяснила наличие бесполетной зоны над "дворцом Путина" в Геленджике. Согласно ответу спецслужбы на запрос РБК, запрет на полеты в районе мыса Идокопас обусловлен интересами пограничной безопасности страны.
Как уточнили в ФСБ, ряд стран, в том числе входящих в блок НАТО, начали проявлять интерес к территории, на которой находится "пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю".
В спецслужбе отметили, что бесполетную зону установили приказом Минтранса от 24 июля 2020 года, а уже в октябре 2020 года начал свою работу административный комплекс заставы.
Напомним, что 19 января Алексей Навальный опубликовал расследование о "дворце для Путина". По его словам у главы государства имеется собственный комплекс под Геленджиком, а над ним находится запрещенная для полетов зона.
Сам Путин заявил, что ничего из того, что указано в расследовании, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Позднее Дмитрий Песков рассказал, что владельцами недвижимости является один или несколько предпринимателей, однако в Кремле не имеют права и не будут разглашать их имена.
Комментарии
Аааа, так это не дворец путина, это казарма погранцов!
Все понятно, расходимся...
Лучше бы они все просто молчали.
У начальника заставы прикольная казарма
ндааа....через неделю они смогли придумать только это...
У начальника заставы прикольная казарма
Долго они версию рожали.
В спецслужбе отметили, что бесполетную зону установили приказом Минтранса от 24 июля 2020 года,
URP116 с высотой до эшелона 3950 введена приказом Минтранса России от 13.01.2015 №1
зачем же так палить хату-то...
Поохранял покой дорогих россиян и ... на аквадискотеку с кальяном!