Памятные мероприятия в честь Дня снятия блокады Ленинграда прошли в Барнауле

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Памятные мероприятия в честь Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками прошли в Барнауле. В День воинской славы 27 января состоялась торжественная церемония возложения цветов на мемориале Славы.

Как пишет пресс-центр мэрии, в мероприятии приняли участие первый замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков, руководитель аппарата Юрий Еремеев, председатель БГД Галина Буевич, ветераны-блокадники, представители ветеранских организаций и другие.

Также на Ленинградской аллее состоялось возложение цветов к памятному знаку, посвященному ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, павшим при освобождении города. Участниками церемонии стали ветераны-блокадники, представители ветеранских организаций и жители Барнаула.

"В день 77-летия со Дня полного снятия блокады Ленинграда мы чтим память жителей города, погибших во время блокады, и воинов, погибших при его освобождении. Мы не можем не помнить то, что пережили ленинградцы. Они продемонстрировали всему миру героизм, мужество и стойкость. 27 января 1944 года вместо бомбежек и обстрелов на Дворцовой площади был большой салют", – сказала председатель Алтайской краевой общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Светлана Ерыгина.

Как отмечает пресс-центр администрации, Ерыгина родилась в Ленинграде в 1939 году, и в годы блокады большая часть ее родственников погибла от голода. В 1942 году девочка вместе с мамой переехала в Челябинск, после чего вернулась в родной город, а уже в 1963 вслед за мужем переехала в Барнаул.