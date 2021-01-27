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16-летнего подростка из Алтайского края осудили за хранение более 250 граммов конопли

, ИА "Амител"
Подросток собрал их в одном из сел Кулундинского района
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

16-летнего жителя одного из сел Кулундинского района Алтайского края осудили за сбор и хранение более 250 граммов конопли. По данным следствия, он собрал их в одном из сел района в августе 2020 года.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, наркотик обнаружили сотрудники полиции после того, как задержали подростка. Он признал свою вину и объяснил, что собирал наркотическое средство для личного употребления.

Суд принял во внимание доводы следствия и признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии, назначив ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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