16-летнего подростка из Алтайского края осудили за хранение более 250 граммов конопли

16-летнего жителя одного из сел Кулундинского района Алтайского края осудили за сбор и хранение более 250 граммов конопли. По данным следствия, он собрал их в одном из сел района в августе 2020 года.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, наркотик обнаружили сотрудники полиции после того, как задержали подростка. Он признал свою вину и объяснил, что собирал наркотическое средство для личного употребления.

Суд принял во внимание доводы следствия и признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии, назначив ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.