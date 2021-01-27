Более 130 единиц техники выйдут на дороги Барнаула в ночь на 28 января

В ночь с 27 на 28 января МБУ "Автодорстрой" выведет на улицы Барнаула 138 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В работах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики. Снег планируют убирать с проспектов Ленина, Строителей, Социалистического, Комсомольского, площадей Баварина, Свободы, участков улиц Воровского, Партизанской, Л.Толстого, Шумакова, 65- лет Победы, 2-й Северо-Западной, А.Петрова.

В мэрии предупредили, что в системе мониторинга ГЛОНАСС отображаются только машины с включенной системой зажигания. Наемная техника на локаторе не отображается.