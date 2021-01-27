Умер гендиректор Бийского машиностроительного объединения "Восток" Константин Чуй

Известный бийский предприниматель, генеральный директор Бийского машиностроительного объединения "Восток" Константин Чуй умер на 66 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бийска.

Причины смерти не указываются. Прощание состоится 28 января в прощальном зале "Орфей".

Константин Чуй родился в Бийске в 1955 году. Окончил местный пединститут и после начал карьеру в системе общественного питания, а потом создал отраслевой кооператив, дав толчок к началу развития частного предпринимательства в Бийске.

На должность гендиректора "Востока", который создали на базе эвакуированного в 1941 году из Серпухово завода "Пресс", Чуй пришел в 1997 году. В администрации отмечают, что Чуй вел активный образ жизни, занимался боксом и выступал на соревнованиях разного уровня. У предпринимателя остались шесть детей.