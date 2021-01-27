СМИ: В квартире Алексея Навального проходят обыски. Обновлено

Ряд СМИ и телеграм-каналов сообщают об обыске в квартире Алексея Навального в Марьино. Сейчас в ней находится брат Алексея Олег Навальный.

По информации телеграм-канала Baza, следователи ГСУ МВД по Москве возбудили дело по 236 статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических норм". По предварительной информации, по этой же статье планируются обыски у других сотрудников ФБК (организация признана в РФ иноагентом).

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21.03 - Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный Live"

21.27 — По данным "ОВД-Инфо" обыски также проходят в у нескольких членов Либертарианской партии, В квартире родителей координатора московского штаба Навального Олега Степанова, Дома у помощника Юлии Галяминой Николая Касьяна

Напомним, что с 18 января Алексей Навальный находится под арестом по решению суда. Навальному назначена мера пресечения в виде 30 суток ареста.

После суда на YouTube-канале Навального вышло расследование "Дворец для Путина". После ареста и опубликования расследования во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста.

Ранее amic.ru вспомнил все дела, которые возбуждали в отношении Навального и чем все заканчивалось. В список попало дело "Кировлеса", дело "Ив Роше" и несколько дел о клевете. Подробнее обо всем этом можно почитать в большом материале.