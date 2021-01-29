Житель алтайского села устал ждать 84-летнего знакомого и угнал его машину

Житель Алтайского края угнал автомобиль 84-летнего односельчанина. Мужчина сел за руль транспортного средства, когда пенсионер вышел за продуктами в Бийске.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, накануне в бийское отделение полиции обратился пожилой житель соседнего района. Он рассказал, что поехал в город за продуктами, а по пути решил подвести подвыпившего знакомого.

Когда мужчины прибыли в пункт назначения, владелец авто пошел в магазин, а односельчанин остался ждать в машине. Выйдя из магазина с покупками, пенсионер обнаружил, что автомобиль исчез с парковки вместе со знакомым.

Полицейские разыскали автомобиль уже в селе. Предварительно установлено, что пассажир устал ждать владельца автомобиля, пересел на водительское место и поехал обратно домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства происшествия.