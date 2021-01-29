Бийчанин получил срок за нападение на полицейских с ружьем

Суд признал бийчанина виновным в незаконном хранении оружия, взрывчатки и покушении на жизнь сотрудников полиции. Мужчина наставил оружие на участковых, которые приехали по сообщению соседа о порче имущества, а дома у злоумышленника нашли почти 300 патронов к ружью и обрез.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в феврале 2020 года в отдел полиции Бийска обратился местный житель, который заявил о том, что его сосед из личной неприязни разбил лобовое стекло его автомобиля.

К дому хулигана прибыли двое участковых, которые собирались опросить мужчину. Однако хозяин жилища не собирался разговаривать с визитерами и, наставив на них ружье, стал угрожать убийством. Полицейским удалось скрыться за надворными постройками на территории усадьбы, однако мужчина стал преследовать правоохранителей и, несмотря на выстрел из табельного оружия, выстрелил по ним.

"Довести преступный умысел на убийство злоумышленнику не удалось по независящим от него причинам – сотрудники полиции смогли увернуться от выстрела. Прибывшие на место бойцы подразделения Росгвардии обезвредили мужчину", – пишет пресс-служба ведомства.

В ходе обысков в доме бийчанина нашли и изъяли незаконно хранящие 293 патрона для спортивно-охотничьего оружия, обрез двуствольного куркового ружья и две металлические банки со взрывчатым веществом.

Бийчанин не признал своей вины, однако следователям удалось собрать достаточные доказательства. Суд назначил жителю наукограда наказание в виде 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 20 тысяч рублей.