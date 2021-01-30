Семен Слепаков ответил на травлю из-за стихотворения о незаконных митингах

Российский шоумен и продюсер Семен Слепаков ответил на критику сторонников Алексея Навального. Ранее в своем Instagram юморист насмешливо описал действия со стороны участников акции, чем вызвал ряд недовольств и обвинений в продажности и ангажированности в свою сторону. На претензии комик ответил в стихотворной форме и на этот раз.

"Вы сердитесь, а значит вы неправы, от вашей отбиваться мне оравы нет ни желания, ни времени, ни сил", — написал Слепаков критикам и извинился, что "так взбесил".

Он отметил, что "истошный вой" ему не очень приятен как поэту и призвал недовольных "оставить свои жалкие нападки". Он также напомнил, что мы все — "продукт одной большой страны", и "Кто с какой бы ни был стороны — Давайте хоть чуть-чуть беречь друг друга".

Напомним, несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в России 23 января. По данным "ОВД-Инфо", в связи с протестами в стране задержали 4033 человека. Больше всего задержанных в Москве (1557 человек) и Санкт-Петербурге (575 человек). В Барнауле в отделение полиции увезли 29 митингующих.