Две иномарки столкнулись у торгового центра в Барнауле

Фото: Никита Черников / amic.ru

Авария произошла вечером 30 января в районе пересечения улиц Балтийской и Лазурной.

Рядом с торговым центром "Праздничный" cтолкнулись внедорожник Mitsubishi и Toyota в кузове седан. По словам очевидца, обошлось без жертв.

Ранее amic.ru писал, что после ДТП скончалась замминистра культуры края Галина Кубрина. Чиновники регионального Минкульта возвращалась из рабочей поездки, когда автомобиль, в котором они ехали, протаранил грузовик.

Глава Алтайского края Виктор Томенко и правительство региона выразили соболезнования родным и близким погибшей.