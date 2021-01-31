Врач Юлии Началовой назвал рассказал о причине смерти певицы

Лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров назвал причину смерти артистки. По его словам, Юлия до последнего отказывалась от операции на ноге, пораженной гангреной.

Как он отметил в беседе с "МК", из-за подагры певица привыкла терпеть боль, а потому не обращала внимание на больную ногу.

"Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания – было поздно. Начался сепсис", – объяснил Шуров.

Врач добавил, что развитие гангрены началось с раны на пальце ноги. Тогда необходимо было убрать некротизированные ткани, однако он не смог уговорить Началову это сделать

Напомним, что Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Она получила известность в 90-е годы, а всего ее дискография насчитывает восемь альбомов.