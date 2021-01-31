34 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 10 жителей города Горно-Алтайска; у шести жителей Майминского района; у четырех жителей Онгудайского района; у четырех жителей Усть-Канского района; у четырех жителей Усть-Коксинского района; у трех жителей Чемальского района; у трех жителей Шебалинского района.

Всего в Горном Алтае выявлен 15 461 случай заболевания. Выздоровели 14 692 человека, в том числе 27 – за последние сутки.



