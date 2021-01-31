Немецкие ученые установили связь между лунными и менструальными циклами

Немецкие ученые установили, что фазы луны влияют на менструальные циклы. Об этом сообщает ТАСС.

Исследователи изучили дневники жительниц Германии, которые велись на протяжении нескольких лет. Выяснилось, что менструальный цикл соответствует лунным фазам только тогда, когда он длиннее 29 дней.

Сотрудники Вюрцбургского университета также установили зависимость от времени года. В частности, синхронизация менструального и лунного циклов наиболее тесная зимой, так как в зимний период Луна светит ярче.

Отмечается, что эти предварительные выводы нуждаются в дальнейшем изучении. Для этого специалисты планируют создать специальное мобильное приложение.

Ранее amic.ru писал о том, что ученые установили влияние лунного цикла на сон. В эксперименте приняли участие 750 человек разного возраста, из разных социальных групп и проживающих на разной территории.