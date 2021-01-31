"Барселона" подаст в суд на испанское СМИ за публикацию контракта Месси

ФК "Барселона" подаст в суд на испанскую газету El Mundo за публикацию контракта Лионеля Месси. В документе сказано, что стоимость аргентинца составляет 555 млн евро, из которых 138,8 млн – доход футболиста.

"Клуб сожалеет о публикации профессионального контракта, учитывая, что это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами. "Барселона" категорически отрицает любую ответственность за публикацию этого документа и предпримет соответствующие юридические действия против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинен в результате этой публикации", – сказано в заявлении клуба.

Представители "Барселоны" отметили, что готовы поддерживать Месси, пишет РИА Новости.