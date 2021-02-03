В Пентагоне не исключают возможность ядерной войны с Россией

Со времени распада СССР в Соединенных Штатах не рассматривали возможность военного конфликта с ядерной державой. Об этом написал глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в статье для издания Военно-морского института США. Однако к сегодняшнему дню, по его словам, ситуация изменилась.
"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", – считает адмирал.
Ричард подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо "активно конкурировать", чтобы противостоять агрессии других стран.
О проблеме высказался и помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби. По его словам, в ведомстве разделяют опасения о вероятности подобного конфликта. Однако американская администрация не хочет эскалации отношений, которая может привести к ядерной войне.
Комментарии
Ну так оно и есть. Путинская РФ она ведь как нищий пропитой алкаш с автоматом в состоянии периодического делирия, пока достаётся ближайшим соседям и "родственникам".
Плох тот генштаб который не планирует захватить весь Мир...
Не будет войны с Россией! Наши чиновники и депутаты сразу все сдадут и сами сдадутся!
Дети власть имущих где живут..? Разве сможет путин дать распоряжение стрелять по стране где детишки его прихлебаев...
Кроме того, Россия создает новые и новейшие системы, такие как гиперзвуковые планирующие аппараты, ядерные и ядерные торпеды, крылатые ракеты и другие средства. И ее лидеры не отказывались использовать эти возможности для принуждения своих соседей. Во время аннексии Крыма в 2014 году президент Владимир Путин напомнил миру о ядерном потенциале России, как на словах, так и на деле, чтобы предостеречь от любых попыток изменить результат
В первоисточнике, речь идёт о беспокойстве наращивания ядерного потенциала Россией и Китаем.
Пиндосам настало время менять политический строй на социалистический.Китайцы им в этом помогут.Это избавит мир от угрозы ядерной войны.
Пока что мы можем спать спокойно, но не всегда так будет. К сожалению, на этот раз перед нами мировая война не только по имени. Мир будет забран с земли и использован «большой меч» (Откровение 6:4). Иисус так охарактеризовал его: «Вещи ужасающие так и экстраординарные [связаны с необычными явлениями] с неба [с воздуха] могучие будут» (Луки 21:11).
В некоторых древних рукописях содержатся слова Иисуса «и морозы».
Арамейская Пешитта: «и морозы большие будут». Сегодня мы называем это «ядерной зимой».
А в Марка 13:8 есть также слова Иисуса: «и беспорядки» (в смысле путаницы и хаоса).
Арамейская Пешитта: «и путаница» (о состоянии общественного порядка).
Из-за использования этого оружия будут также значительные толчки вдоль и поперёк регионов, глады и эпидемии (Луки 21:11).
Как видно, Иисус представил здесь полную картину последствий глобальной ядерной войны. Все это связано только с этой войной.
Многие пытаются приладить эту подробную картину до XIX или почти всего ХХ века. Иисус предостерег: «Многие ибо пpидут в имени моём, говоря: 'Я есть помазанник [помазанный]', и многие прельстятся» (Maтфея 24:5).
«Он сказал: берегитесь быть введёнными в заблуждение. Ибо многие придут в имени моём, говоря: 'Я есть' и 'Назначенный час приблизился [Время близко]'. Не следуйте за ними» (Луки 21:8).
Они имели неправильно интерпретировать знак Иисуса. Все это не могло длиться более 100 лет! Иисус ясно дал понять: «всё же это начало мук рождения» (Матфея 24:8).
Ранее ученики спросили Его: «Учитель! Когда же это будет, и какое знамение, как только это начнёт происходить?» (Луки 21:7).
Иисус объявил: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не исполнение» (Матфея 24:6). В отличие от великих войн девятнадцатого и двадцатого веков, война, которая знаменует завершение эпохи (глобальная ядерная война), начнется с этнического конфликта: «Ибо восстанет народ на народ» (подобно тому, как в 2008 году в Грузии), а потом «царство на царство» (Матфея 24:7). Эта войн
Ричард подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо "активно конкурировать", чтобы противостоять агрессии других стран.
Когда это пиндосы честно конкурировали??? и кака така страна и агрессии подвергает?
воистину правы психологи, когда говорят что в других мы видим свои недостатки.
3.02.2021 16:21
Ewiak Ryszard
вам любезный к психиатору, ну мало ли там чего
3.02.2021 16:07
- гость -
Разве сможет путин дать распоряжение стрелять по стране где детишки его прихлебаев...
Ну судя по ответным санкциям есть мнение , что он ракеты по своим запустит.
3.02.2021 16:21
Ewiak Ryszard
Иисус про какое время пишет? Вы в курсе?
3.02.2021 16:40
- гость -
Зачем по своим? Сказано уже было: по пунктам принятия решения, военным базам. А они все известны. Оружие сейчас гораздо более точное, чем было лет 60 назад.
Это всё чисто теорретические планы престарелых генералов.
В реальности если США введут эмбарго на поставки наших нефти и газа в европу, страна будет обанкрочена за полгода, после чего развалится сама в жесточайшей гражданской войне, а 90-е нам цветочками покажутся.
Причём западу это обойдётся в сотни, если не тысячи раз дешевле ведения войны.
3.02.2021 16:55
- гость -
Лишнюю нефть и газ с удовольствием заберет Китай. И пусть замерзает ваша Европа.
17:02
- гость -
Чё там с Силой Сибири?
Лишнюю нефть и газ с удовольствием заберет Китай.
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Китай по несравненно низким ценам сейчас покупает нефть у Ирана. А по газопроводу "сила сибири" газ качается ниже себестоимости, да и то лишь на половину мощности, по сути обанкрочивая наше "голубое достояние". Убытки газпрома уже исчисляются триллионами!
Не выгодны китаю уже наши углеводороды!
Европа же легко обойдётся нефтью и газом ближнего востока и африки.
а я все думала, да когда же опять про гонку вооружений начнется песня??
вот оно мочало, начинай сначала.
тема ВОВ и блокадников уже не работает, начали про ядерную угрозу.
кому она грозит то?
если у всех санкционников бабалосы в СЩА и ивропе лежат кучей?
3.02.2021 16:55
- гость -
в сибири воевать нет дураков
Надо было ещё в 85-м году бахнуть по США. Сейчас бы уже отстроили страну заново. Жертв и убытков с той поры понесли мы не меньше...
17:36
Вас бы галоперидольчиком проколоть.
3.02.2021 17:22
- гость -
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и был в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года, сообщил "Газпром".
"Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". При этом фактический месячный объем поставок за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года", — говорится в сообщении компании.
А ты сказки детям рассказывай.
3.02.2021 16:55
Вот только РФ в ответ введет запрет на продажу РЗМ и заблокирует каналы связи с ЮВА, ЮА и ВА. И звездец экономикам Сингапура, Японии, Тайваня, а следом звездец таким компаниям как Гугл. Фейсбук, Майкрософт, так как Интел и АМД, НВидиа лишатся возможности производить процессоры, чипсеты, память.
Ведь еще в 2014 году американские эксперты говорили, что если РФ на месяц прекратит поставки РЗМ, рынок IT откатится к уровню 1981 года.
И ведь по этой причине все поставщики ПО и процессоров отказались вводить санкции против РФ в 2014 году. А наглый шантаж РФ перекрыть доступ к свифт через свои каналы связи (спутники и наземные линии), Россию до сих пор не отключили от Свифт и Виза.