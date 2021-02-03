В Пентагоне не исключают возможность ядерной войны с Россией

Со времени распада СССР в Соединенных Штатах не рассматривали возможность военного конфликта с ядерной державой. Об этом написал глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в статье для издания Военно-морского института США. Однако к сегодняшнему дню, по его словам, ситуация изменилась.

"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", – считает адмирал.

Ричард подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо "активно конкурировать", чтобы противостоять агрессии других стран.

О проблеме высказался и помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби. По его словам, в ведомстве разделяют опасения о вероятности подобного конфликта. Однако американская администрация не хочет эскалации отношений, которая может привести к ядерной войне.