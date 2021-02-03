Жители шести регионов РФ смогут выбрать депутатов в Госдуму с помощью онлайн-голосования

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным голосованием в сентябре 2021 года проведут в пяти регионах РФ, а также в Москве. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК готов обеспечить проведение голосования в дистанционном формате. "Такой вывод сделан на основании анализа возможностей, уровня технической подготовки и ограничительных рамок", – добавила она. В регионах голосование пройдет на федеральной платформе, ее подготовкой занимается Центризбирком совместно с "Ростелекомом" и Минцифры.

Памфилова сообщила, что уже скоро объявят сбор заявок от регионов, желающих принять участие в онлайн-голосовании. Им отправят требования, которые для этого необходимы. "Тех, кто в большей степени будет готов, на них мы и остановимся", – сказала председатель ЦИК.

Также она отметила, что, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом, вероятно, голосование будет проводиться в трехдневный срок. Вместе с тем порядок и правила голосования будут едиными.

Напомним, в сентябре 2021 года в России одновременно с выборами в Госдуму будут проходить региональные и муниципальные выборы. Единый день голосования назначен на 19 число.