Лев Лещенко высказался о творчестве современных певцов

Российский певец Лев Лещенко высказался о творчестве современных исполнителей. По словам эстрадного артиста, они являются скороспелыми продуктами.
"Вот быстренько это прошло, их использовали, оно растворилось и куда-то исчезло", – сказал Лещенко в эфире программы "Легенда" на RTVI.
Как пояснил артист, на данный момент в стране нет певцов, поэтесс или композиторов – вместо них есть "медиалица", за которыми следит молодежь. При этом современные деятели эстрады не имеют классического образования, а потому они выпускают "тум-бум-тум" и два слова, которые можно трактовать как угодно".
Также Лещенко признался, что во время пандемии коронавируса изучил творчество популярных у молодого поколения певиц Гречки, Клавы Коки и репера Оксимирона. "Это мне необходимо как учителю. Я не преподаю сейчас, но, во всяком случае, меня иногда спрашивают журналисты <...> я должен быть в материале", – сказал артист.
Отдельно народный артист РСФСР рассказал анекдот об ученике, который оказался востребованным, имея только начальные навыки игры на инструменте. При этом Лещенко отметил, что это не касается артистов, которые "чего-то добились", вроде репера Моргенштерна и певицы Ольги Бузовой.
Комментарии
А у указанных персонажей есть творчество???
4.02.2021 10:20
- гость -
Видимо, у них такие толкачи, что даже Валерьяныч против них тявкать побаивается. А так, да. Певцы какие-никакие ещё есть, по всевозможным "голосам" видно. А вот композиторов, и особенно поэтов, не осталось. От слова совсем.
Нашли авторитета. Да его уже 20 лет все забыли. Живёт он только на то, что поёт под кремлёвскую дудку. Поддержал на выборах сами знаете кого, выступает в кремлёвском дворце и для госкомпаний.
Brushy One String, на гитаре на одной струне играет, а просмотров и востребованность выше, чем у Лещенко. Brushy One String не боится экспериментировать. Харизма она от рождения, не научить.
Специально посмотрел. Его последний клип на Ютуб не набрал и 10000 просмотров. Сравним с Моргенштерном? Ну и кто после этого народный артист?
Прав Лев Валерьянович. Но видимо аудиторию типа 10,27 именно такие тум-буки устраивают, уровень у них один.
Спорить на эту тему можно много и долго, а истина окажется по середине...
В восьмидесятых, наши родители не понимали музыку которую слушали мы, а мы не понимали, как можно слушать то, что слушают наши родители. Настало время и я начал удивляться, какая безвкусица звучит из телефона моего сына и его друзей!!! А он мне говорит, что ту музыку которую слушаешь ты с мамой, еще динозавры слушали...
Просто у каждого поколения свои вкусы и пристрастия и не надо спорить и доказывать, надо просто это принять как факт!
4.02.2021 10:55
- гость -
Некорректное сравнение. Когда Лещенко был в возрасте Моргенштерна, его популярность зашкаливала. И не только у малолеток. Пусть Моргенштерн доживет до возраста Льва Валерьяновича, тогда и сравнивайте.
Уровнь культуры и как следствие потребления упал ниже плинтуса. маргенштерны у них в почете, шапито. Безкультурие захватило молодежь, страшно что они этим гордятся.
Что плохого в том, что лица в телеке меняются? Смотреть на одни и те же рожи на эстраде и в политике, кстати, уже тошно!
Что плохого в том, что появляются новые лица? От засилия одних и тех же "лиц" уже тошнит. Это и политиканов наших касается.
4.02.2021 11:17
- гость -
от Бузовой и прочих, у которых попа вместо визитной карточки не тошнит?
Важно правильно понять, что развитие культуры должно быть, все должно меняться, новые лица и тд.
Однако когда в музее вешают ветку рядом с картиной периода ренесанса, либо открывают кафе со стульями в виде унитазов и блюдами в виде какашки, когда по сцене прыгает голытьба и пиарит гомосеков этоне культура, это дно.
Когда Лещенко был в возрасте Моргенштерна, его популярность зашкаливала. И не только у малолеток.
Да ну у малолеток))) Еще скажите, что Зыкину молодежь слушала)
Просто у каждого поколения свои вкусы и пристрастия и не надо спорить и доказывать, надо просто это принять как факт!
Вот правильно. И у каждого возраста тоже.
Лещенко был Народным, когда все эти ваши Могендовиды и Окюмороны вместе с Олями Мегабуссенами и прочими Настями Илеевыыми болтались мутными каплями на концах их папаш. И через 40 лет Лещенко будут помнить, а вся эта бормочущая публика сгинет, как пьяный сон
Лещенко на старости лет забыл, какое из себя болото представляла советская эстрада. Сейчас это открытая, конкурентная сфера деятельности и любая советская звиздюлина в этой среде исчезла бы не успев появиться.
4.02.2021 11:49
АБОРИГЕН
и любая советская звиздюлина в этой среде исчезла бы не успев появиться
***
Эта "среда" называется "выгребная яма"
4.02.2021 11:49
АБОРИГЕН
Истину говорят: "В каждой бочке ..." )))
4.02.2021 11:49
АБОРИГЕН
Истину говорят: "В каждой бочке ..." )))
Это не про Лещенко, если что.)
да Лещенко был в возрасте Моргенштерна, его популярность зашкаливала. И не только у малолеток.
Да ну у малолеток))) Еще скажите, что Зыкину молодежь слушала.
Точно зашкаливала! Я ещё в 8 классе в него влюбилась! "И вдруг погасил две звезды..."
И вдруг погасил две звезды... Опечаточка
И всё-таки, будут ли наши внуки вспоминать песни своей юности и какие?
Иногда мне кажется, что все лучшие песни уже сочинили и спели. Даже маститые поэты и композиторы ничего нового и запоминающегося не пишут. Хотя голоса есть.
4.02.2021 11:54
Митенька ржевский
Ну, это уже дело вкуса.
4.02.2021 11:56
- гость -
Часто слышишь это в свой адрес? Ну, сделай правильные выводы.
И всё-таки, будут ли наши внуки вспоминать песни своей юности и какие?
-----------
К тому времени Моргенштерн будет считаться классикой.
4.02.2021 12:01
- гость -
Даже маститые поэты и композиторы ничего нового и запоминающегося не пишут.
***
Я Вас разочарую. ТУТ не пишут, а вот на Западе всплеск отличнейшей музыки, которой, впрочем, тоже не очень крутят по ТВ, но залы по 1,5-3 тысячи собираются.
Не ограничивайте себя ДерьмузТВ, ищите. Находятся такие шедевры! Западная музыка развивается, притом, рэперы там в отличие от здесь, давным давно никому никуда не упёрлись, и только тут умственно отсталый дети спирта "Роял" родом из 90-х слушают это косноязычное бормотание.
4.02.2021 12:08
АБОРИГЕН
А вы правильные выводы точно не умеете делать!
4.02.2021 11:57
- гость -
Ооооо... тяжелый клинический случай)
В мои подростковые годы 90ые тоже ругали наших кумиров, многое отсеялось, остались из того времени единицы певиц, певцов, рок-групп.
Сейчас также, останутся из этого времени единицы.
Сейчас распевать голос не модно, чем больше картавость, заложен нос, ломанная речь тем популярнее. Пусть слушает молодёжь, их кумиры.
Единственная разница, тогда не было интернета, мало музыкальных программ на ТВ, хочешь ты этого или не хочешь, но мы знали популярные хиты, что наших, что западных, сейчас это не так, слишком много музыкальной информации, у каждого свой плей лист, единого плей листа с популярными песнями нет, голоса не узнаваемые, все друг на друга похожи.
4.02.2021 12:01
- гость -
И всё-таки, будут ли наши внуки вспоминать песни своей юности и какие?
Иногда мне кажется, что все лучшие песни уже сочинили и спели. Даже маститые поэты и композиторы ничего нового и запоминающегося не пишут.
вот именно,с молодёжь перепевает старые песни, на модный манер съедая слова