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Юристы обжалуют решение краевого суда по делу экс-мэра Славгорода Сергея Горбунова

, ИА "Амител"
Процедура отставки градоначальника прошла с нарушениями, посчитали в суде
Фото: mzgazeta.ru

Фото: mzgazeta.ru

Администрация Славгорода не согласна с решением краевого суда по делу бывшего главы города Сергея Горбунова. Накануне, 3 февраля, суд признал его отставку незаконной, но при этом отказался восстанавливать в должности. Сейчас Горбунов находится под домашним арестом, против него возбуждено уголовное дело: бывшего руководителя обвиняют в получении взятки.

Как сообщила amic.ru начальник юротдела администрации Славгорода Нина Сошенко, летом 2020 года депутаты горсобрания отправили Горбунова в отставку. Мэра задержали 29 мая. Горбунова обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Ему передал 6,8 млн рублей владелец фирмы, занимающейся продажей угля. По версии следствия, деньги полагались за то, чтобы не допускать конкурентов при заключении контрактов на поставку топлива. На первом же допросе Горбунов признал свою вину.

"10 июня ему передали уведомление о том, что 16 июня депутаты намерены рассмотреть вопрос о его удалении с поста. Горбунов прочитал письмо от горсобрания, а затем отказался подтверждать получение бумаги. В итоге депутаты приняли решение, а Горбунов сделал вид, что ему об этом ничего неизвестно. Первый раз об этом он якобы узнал лишь в начале октября", – рассказала Сошенко.

По ее словам, решение краевого суда носит технический характер и ничего не меняет для Горбунова. "Восстанавливать в должности суд его не стал, нарушения же, допущенные при отставке, носят формальный характер. Вернуться на пост главы Горбунов не сможет", – подчеркнула собеседница.

Адвокат бывшего мэра Омари Моисцрапишвили накануне говорил "Банкфаксу", что решение краевого суда "открывает определенные возможности для дальнейших действий". Однако конкретный план они с подзащитным еще не обсуждали. По словам юриста, для Горбунова это сейчас не первостепенно.

Если и вышестоящий суд поддержит требование бывшего мэра и посчитает его отставку незаконной, то славгородским депутатам придется заново собираться для "правильного" оформления решения. "Тогда необходимо будет направить Горбунову три документа: проект решения об удалении в отставку, уведомление инициативной группы и согласование с губернатором", – отметила Нина Сошенко.

Уже в ближайшее время, по словам Сошенко, будет подготовлена кассационная жалоба. Ее рассмотрит Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове. До этого юристы намерены дождаться разъяснений от Алтайского краевого суда с мотивировочной частью по принятому решению.

Тем временем уголовное дело Сергея Горбунова с октября прошлого года рассматривает суд. Экс-мэру грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время Славгородом руководит Людмила Подгора. Депутаты избрали ее главой города на сессии 30 ноября.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

4.02.2021 14:11
- гость -

Нина удачи.

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