Конституционный суд России решил отказаться от "друзей"

Конституционный суд России решил отказаться от института "друзей суда". Об этом РБК рассказала специалист по конституционному праву Ольга Кряжкова.

По ее данным, КС исключил пункт регламента 34.1. Речь идет о процессуальном институте amicus curiae, позволяющем людям, не участвующим в споре, направлять в суд свою позицию по общественно значимым делам. "Друзья суда" отправляли документы судье-докладчику, который мог приобщить документы к делу. Как правило, суд не оставлял его заключения без внимания.

Теперь организации и юристы смогут направлять свое мнение, но возможность его рассмотрения крайне мала. Это, по словам Кряжковой, может подорвать доверие к решениям Конституционного суда.

В самом КС мотивируют отказ тем, что в некоторых случаях положение о "друзьях суда" провоцировало авторов на ненаучную и "порой переходящую в политическую плоскость" аргументацию, что негативно сказывалось на деятельности органа. Тем не менее в суде заверили, что авторитетные исследования, содержащие важную для разбирательства информацию, не будут "выброшены в корзину".

Ранее Конституционный суд России признал законными поправки в Конституцию РФ, инициированные президентом страны.