Брошенный сыном алтайский пенсионер вынужден жить в подъезде

В Бийске нашли пенсионера, который вынужден скитаться. Мужчина живет в подъезде дома, спит в нише между комнатами. Все его имущество – матрас и покрывало.

Корреспонденту Бийского телевидения не удалось выяснить, как пенсионер оказался на улице. Сам мужчина не хочет рассказывать, как это произошло, и заявил, что такая жизнь его полностью устраивает. Жильцы дома не слишком обрадовались присутствию нового постояльца, поэтому попытались выйти на его родню. У них получилось найти сына пожилого человека, но он не захотел встречаться с отцом. Также люди использовали соцсети, чтобы обратить внимание социальных служб на ситуацию с одиноким стариком.

С подачи журналистов пенсионер обратился в центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства. Врачи, работающие в учреждении, подтвердили, что мужчина получил направление в больницу. Однако пока непонятно, захочет ли пожилой человек изменить свою жизнь.