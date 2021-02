Песню группы Queen назвали самой жизнеутверждающей во время пандемии

Композиция Don't Stop Me Now группы Queen названа самой жизнеутверждающей в период пандемии. Об этом сообщает DailyMail.

Большинство опрошенных считают, что эта песня способна быстро поднять настроение и зарядить энергией. На втором месте в списке оказался трек Dancing Queen группы ABBA, а на третьем – Living on the prayer от Bon Jovi.

Также в пятерку вошли композиции Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations в исполнении The Beach Boys.

Напомним, ранее сервис "Яндекс. Музыка" подвел итоги 2020 года и выбрал самый популярный трек. Им стала песня "Девочка, танцуй" (Artik & Asti).