Новую школу почти за 250 млн рублей открыли в алтайском селе

Двухэтажное новое здание средней школы в феврале впервые приняло учеников в селе Усть-Волчиха, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".

По нацпроекту образование на возведение новой школы выделили 227 млн рублей. Еще на 20 млн рублей закупили оборудование для образовательного учреждения в рамках программы "Цифровая образовательная среда".

"Школа оборудована цифровыми ресурсами: в каждом предметном кабинете (а их 21), у каждого учителя есть компьютер, колонки, МФУ, медиапроектор, – уточнили региональные власти. – Есть мобильные и компьютерные классы. Современное оборудование в актовом зале – мощный медиапроектор и акустическая система. Плюс хорошие спортивный зал, столовая".

Здание, построенное на смену деревянным строениям, позволит обучать до 140 детей. Штат педагогов полностью укомплектовали.

Напомним, в 2021 году в Алтайском крае продолжается строительство восьми школ. Также начнут возводить еще две школы: в селе Повалиха и в селе Покровка. На строительство образовательных учреждений планируют направить более миллиарда рублей.