Мошенники похитили 1 млн рублей у жительницы Барнаула

39-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками службы безопасности банка, похитили ее сбережения.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, незнакомцы доложили горожанке, что на ее счете замечены подозрительные операции. Кроме того, на ее имя взят крупный кредит. Чтобы решить проблему, женщине посоветовали обналичить деньги и перевести их на резервные счета.

"Следуя инструкциям незнакомцев, выдававших себя за банкиров, горожанка за два приема сняла с банковской карты все денежные средства и перевела по указанным злоумышленниками реквизитам. Только когда деньги были перечислены, потерпевшая заподозрила неладное, но было уже поздно", – рассказали в полиции.

В результате женщина лишилась 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".