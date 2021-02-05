117 спецмашин будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 6 февраля

В ночь на 6 февраля убирать снег с дорог Барнаула будут 117 единиц техники, в том числе 26 – наемных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня планируется вывоз снега с проспектов Комсомольского, Красноармейского, участков улиц Советской, Ползунова, Никитина, Малахова, Советской Армии, транспортной развязки на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова", – говорится в сообщении.

В горадминистрации добавили, что в выходные с улиц краевой столицы снег будут убирать до 152 спецмашин в сутки. В работах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики.

Ранее сообщалось, что остановку и стоянку автомобилей ограничат на улице Молодежной и в проезде Канатном в Барнауле. Соответствующие дорожные знаки там установят с 22 февраля.