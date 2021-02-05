Житель Алтайского края зарезал сожительницу и спрятал ее тело в погребе

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Тальменского района. Его обвиняют в убийстве возлюбленной, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 13 октября 2020 года в одном из сел муниципалитета. Тогда между пьяными сожителями произошла ссора из-за ревности.

"Мужчина на почве личных неприязненных отношений избил гражданскую супругу, а затем, взяв нож, нанес множественные удары в жизненно-важные органы, после чего перерезал горло и спрятал тело в погреб. От полученных телесных повреждений 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело по статье "Убийство" направили на рассмотрение в суд.