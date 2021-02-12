Беру надолго. Стоит ли оформлять долгосрочный заем в МФО

Никто не застрахован от сложных финансовых ситуаций, когда деньги нужны срочно и нет времени на сбор документов или ожидание ответа от банка. В таких случаях намерение обратиться в МФО выглядит вполне оправданным. Однако прежде чем решить, где оформить заем – в банке или микрофинансовой организации, необходимо рассмотреть плюсы и минусы обоих вариантов.

Кредит в банке

Оформление долгосрочного кредита в банке удобно при покупке жилья или открытии своего дела. Благодаря низким ставкам и возможности получить крупную сумму такие предложения стали поддержкой для многих россиян, однако воспользоваться ими может не каждый.

Обращаясь в банк, клиент должен иметь официальное место работы и стаж на нем (как правило, не менее полугода), а также собрать большой пакет документов и найти поручителей.

Кроме того, чем крупнее сумма кредита, тем больше времени может потребоваться банку на рассмотрение вашей заявки. Как правило, этот срок варьируется от 5 до 30 дней.

Заем в МФО

Микрофинансовые организации тоже могут выдавать крупные суммы – до 500 тысяч рублей. При этом оформить заем проще, чем в банке. Не нужно предоставлять справки с работы и собирать множество других бумаг – получить кредит в МФО можно по двум документам.

Еще одно преимущество – оперативность. Как правило, в МФО заявку рассматривают несколько часов, а деньги выдают в день обращения.

Плохая кредитная история обычно тоже не создает трудностей при получении займа в МФО. Но если сумма крупная, заемщика могут проверять более тщательно.

При оформлении долгосрочных займов МФО предлагают более низкие ставки, в сравнении с обычными предложениями "до зарплаты". Например, для собственников автомобилей отличным решением станет заем под залог ПТС с возможностью получить до 500 тысяч рублей наличными. Помимо выгодной процентной ставки, такой вариант кредитования очень удобен – машина остается у собственника.

Главное – обращайтесь только в компанию с хорошей репутацией, входящую в реестр ЦБ РФ, например, в финансовую группу "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

Офис финансовой группы "Содействие":

ул. Гоголя, 66, отдельный вход

тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)

график работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00

www.sfgroup.ru/barnaul

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на февраль 2021 года.