Диетолог рассказала, как с помощью еды замедлить старение мозга

Врач-диетолог Ханна Брей рассказала, как с помощью еды можно замедлить старение мозга. По ее словам, сохранить функции главного органа поможет средиземноморская диета.

"Наш мозг неизбежно начнет работать немного хуже с годами, однако мы ежедневно можем помогать ему нормально функционировать и замедлить процесс старения", – цитирует Брей издание Daily Express.

По словам специалиста, в средиземноморскую диету входит много овощей и фруктов, богатых витаминами, а также салатов с оливковым маслом и рыбы, которые содержат большое количество полезных жирных кислот, необходимых для работы мозга.

Отдельно Брей посоветовала включить в рацион продукты с высоким содержанием антиоксидантов, причем чем темнее цвет овоща, тем их больше. Также в качестве полезной привычки диетолог предложила добавлять в утреннюю овсянку корицу – она помогает сбалансировать уровень сахара в крови.