Алтайский конькобежец попытается стать чемпионом мира

Алтайский атлет поборется за победу на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования пройдут с 11 по 14 февраля в Херенвене (Нидерланды). Барнаулец Виктор Муштаков поспорит за награды на спринтерских дистанциях.

Напомним, в 2019 году алтайский конькобежец завоевал медаль чемпионата мира в немецком Инцеле. Тогда Муштаков стал бронзовым призером на 500-метровке.

В Херенвене 24-летний барнаулец 12 февраля пробежит дистанцию 500 метров. На следующий день Муштакову предстоит старт на дистанции 1000 метров.

Всего в составе российской сборной двадцать конькобежцев – 11 мужчин и 9 женщин.