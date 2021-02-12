15 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России

За последние сутки в России выявили 15 089 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 4 042 837, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидерство по приросту удерживает Москва (+2139), второе место занимает Санкт-Петербург (+1134), третье – Московская область (+842). Алтайский край с 170 новыми случаями инфекции занимает 24-ю строчку рейтинга.

Скончались еще 507 пациентов с коронавирусом, за все время пандемии зарегистрировано 79 194 летальных исхода.

Из больниц за последние 24 часа выписали 20 720 человек, всего в стране число выздоровевших жителей увеличилось до 3 559 142.