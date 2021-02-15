В торговых центрах Барнаула молодежи рассказали о ВИЧ и экстремизме

В барнаульских торговых центрах на выходных прошли информационные акции для молодежи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"В торговых центрах "Европа", "Галактика", "Пионер" депутаты молодежного парламента раздают студенческой и работающей молодежи информационные памятки о профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также листовки о профилактике экстремизма и терроризма", – говорится на сайте городской администрации.

Акции проходили 13 и 14 февраля. За это время активисты раздали около 3600 листовок.

О том, чем терроризм отличается экстремизма, подробно можно прочитать в материале amic.ru.