До +5 потеплеет в Алтайском крае 15 февраля

После очередных заморозков в Алтайский край возвращается тепло. В некоторых районах в понедельник, 15 февраля, воздух может прогреться до +5 градусов.

В крае термометры покажут -2...-7 градусов, местами по югу до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле температура воздуха составит -3...-5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.