Эксперт Минпросвещения напомнила, кому положено бесплатное горячее питание в школах

Бесплатно едят ученики 1–4-х классов, дети из многодетных семей, школьники с ОВЗ, а также ребята из семей участников СВО

26 мая 2026, 10:31, ИА Амител

Столовая / Фото: amic.ru

Эксперт Минпросвещения России, директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся на базе ФГАНУ "ФИЦТО" Валентина Иванова в беседе с РИА Новости рассказала, кто из школьников имеет право на бесплатное горячее питание.

В первую очередь это ученики 1–4-х классов. Такая мера действует в соответствии с поручением президента России. Финансирование идет за счет федеральных субсидий с участием региональных и муниципальных бюджетов.

Кроме того, бесплатное питание положено льготным категориям: детям из многодетных семей, ребятам с ограниченными возможностями здоровья (по разным нозологическим группам), а также детям, требующим индивидуального подхода к организации питания.

Особое внимание уделяется питанию школьников из семей участников специальной военной операции.

Иванова подчеркнула, что рационы должны строго соответствовать требованиям СанПиН по калорийности и массе горячего завтрака и обеда, чтобы обеспечивать детский организм всеми необходимыми питательными веществами.