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Эксперт Минпросвещения напомнила, кому положено бесплатное горячее питание в школах

Бесплатно едят ученики 1–4-х классов, дети из многодетных семей, школьники с ОВЗ, а также ребята из семей участников СВО

26 мая 2026, 10:31, ИА Амител

Столовая / Фото: amic.ru
Столовая / Фото: amic.ru

Эксперт Минпросвещения России, директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся на базе ФГАНУ "ФИЦТО" Валентина Иванова в беседе с РИА Новости рассказала, кто из школьников имеет право на бесплатное горячее питание.

В первую очередь это ученики 1–4-х классов. Такая мера действует в соответствии с поручением президента России. Финансирование идет за счет федеральных субсидий с участием региональных и муниципальных бюджетов.

Кроме того, бесплатное питание положено льготным категориям: детям из многодетных семей, ребятам с ограниченными возможностями здоровья (по разным нозологическим группам), а также детям, требующим индивидуального подхода к организации питания.

Особое внимание уделяется питанию школьников из семей участников специальной военной операции.

Иванова подчеркнула, что рационы должны строго соответствовать требованиям СанПиН по калорийности и массе горячего завтрака и обеда, чтобы обеспечивать детский организм всеми необходимыми питательными веществами.

       

Комментарии 4

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Гость

10:58:28 26-05-2026

оно всем должно быть положено.
как и в детском саду.
по гостам и бе платы.
иначе нефик чирикать, про демографию и социальное государство

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Гость

12:59:30 26-05-2026

у нас такие есть, им государство и налогоплательщики все оплачивают, а они у 8 классу уже алкоголики и двоечники (как и их родители, впрочем. что тут удивляться)

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Гость

13:11:57 26-05-2026

что бы все знали...
у нас нет ни чего бесплатного!!!

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Медведь-шатун

13:33:17 26-05-2026

Чем дети участников СВО, прокурорских и прочих отличаются от детей токаря, сварщика, почему к их питанию предъявляются особые требования, тот же вопрос и по поступлению в ВУЗы, чем они лучше...., отцы на заводах победу куют....

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