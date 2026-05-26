Эксперт Минпросвещения напомнила, кому положено бесплатное горячее питание в школах
Бесплатно едят ученики 1–4-х классов, дети из многодетных семей, школьники с ОВЗ, а также ребята из семей участников СВО
26 мая 2026, 10:31, ИА Амител
Эксперт Минпросвещения России, директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся на базе ФГАНУ "ФИЦТО" Валентина Иванова в беседе с РИА Новости рассказала, кто из школьников имеет право на бесплатное горячее питание.
В первую очередь это ученики 1–4-х классов. Такая мера действует в соответствии с поручением президента России. Финансирование идет за счет федеральных субсидий с участием региональных и муниципальных бюджетов.
Кроме того, бесплатное питание положено льготным категориям: детям из многодетных семей, ребятам с ограниченными возможностями здоровья (по разным нозологическим группам), а также детям, требующим индивидуального подхода к организации питания.
Особое внимание уделяется питанию школьников из семей участников специальной военной операции.
Иванова подчеркнула, что рационы должны строго соответствовать требованиям СанПиН по калорийности и массе горячего завтрака и обеда, чтобы обеспечивать детский организм всеми необходимыми питательными веществами.
10:58:28 26-05-2026
оно всем должно быть положено.
как и в детском саду.
по гостам и бе платы.
иначе нефик чирикать, про демографию и социальное государство
12:59:30 26-05-2026
у нас такие есть, им государство и налогоплательщики все оплачивают, а они у 8 классу уже алкоголики и двоечники (как и их родители, впрочем. что тут удивляться)
13:11:57 26-05-2026
что бы все знали...
у нас нет ни чего бесплатного!!!
13:33:17 26-05-2026
Чем дети участников СВО, прокурорских и прочих отличаются от детей токаря, сварщика, почему к их питанию предъявляются особые требования, тот же вопрос и по поступлению в ВУЗы, чем они лучше...., отцы на заводах победу куют....