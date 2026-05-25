"Барби-тона" стали новым трендом среди российских мужчин

Популярность розовых оттенков связана не только с модой, но и с изменением отношения к мужскому образу

25 мая 2026, 17:14, ИА Амител

Шопинг / Мужчины / Магазин / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские мужчины все чаще выбирают одежду розовых оттенков — от пудрового до кораллового. По словам стилистов, "барби-тона" в этом сезоне стали одним из самых заметных трендов мужской моды, а особенно неожиданно мода на розовый прижилась среди брутальных мужчин старше 40 лет.

О новом тренде рассказал "Shot Проверке" стилист Гоша Стил. По его словам, в мужских гардеробах все чаще появляются льняные рубашки, футболки и поло в различных оттенках розового. Наиболее популярными в этом сезоне стали мягкие и спокойные цвета — коралловый, лососевый и пудровый.

Как отмечает стилист, тренд особенно полюбился мужчинам с подчеркнуто "мужественным" образом — бородой, серьезной внешностью и плотным телосложением.

По словам эксперта, именно на таком контрасте розовый цвет перестает выглядеть "мягким" и начинает ассоциироваться с дорогим, спокойным и уверенным стилем.

Психолог Сергей Горбатов считает, что популярность розовых оттенков связана не только с модой, но и с изменением отношения к мужскому образу. По его словам, мужчина в розовой одежде сегодня чаще воспринимается как уверенный в себе человек, который не боится внимания окружающих и спокойно относится к самовыражению.

Эксперты отмечают, что отношение к цветам в мужской моде постепенно меняется. Если раньше розовый воспринимался как исключительно женский оттенок, то теперь он все чаще становится частью повседневного мужского гардероба — особенно в летний сезон.