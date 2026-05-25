"Барби-тона" стали новым трендом среди российских мужчин
Популярность розовых оттенков связана не только с модой, но и с изменением отношения к мужскому образу
25 мая 2026, 17:14, ИА Амител
Российские мужчины все чаще выбирают одежду розовых оттенков — от пудрового до кораллового. По словам стилистов, "барби-тона" в этом сезоне стали одним из самых заметных трендов мужской моды, а особенно неожиданно мода на розовый прижилась среди брутальных мужчин старше 40 лет.
О новом тренде рассказал "Shot Проверке" стилист Гоша Стил. По его словам, в мужских гардеробах все чаще появляются льняные рубашки, футболки и поло в различных оттенках розового. Наиболее популярными в этом сезоне стали мягкие и спокойные цвета — коралловый, лососевый и пудровый.
Как отмечает стилист, тренд особенно полюбился мужчинам с подчеркнуто "мужественным" образом — бородой, серьезной внешностью и плотным телосложением.
По словам эксперта, именно на таком контрасте розовый цвет перестает выглядеть "мягким" и начинает ассоциироваться с дорогим, спокойным и уверенным стилем.
Психолог Сергей Горбатов считает, что популярность розовых оттенков связана не только с модой, но и с изменением отношения к мужскому образу. По его словам, мужчина в розовой одежде сегодня чаще воспринимается как уверенный в себе человек, который не боится внимания окружающих и спокойно относится к самовыражению.
Эксперты отмечают, что отношение к цветам в мужской моде постепенно меняется. Если раньше розовый воспринимался как исключительно женский оттенок, то теперь он все чаще становится частью повседневного мужского гардероба — особенно в летний сезон.
19:37:22 25-05-2026
мужчин или *мужчинок* ?
22:27:52 25-05-2026
Гость (19:37:22 25-05-2026) мужчин или *мужчинок* ?... Эти же на голове сверху химию делают и красят волосы , много что-то их стало в Барнауле.
22:40:24 25-05-2026
Гость (19:37:22 25-05-2026) мужчин или *мужчинок* ?... Они себя именуют геями.
11:16:55 26-05-2026
Гость (19:37:22 25-05-2026) мужчин или *мужчинок* ?...
Большинство людей не определяют себя цветом одежды и носят то, что им нравится. Страх розового и других пастельных оттенков - это прерогатива тех мужчин, кто сам в себе сомневается и слишком зависим от мнения окружающих
19:32:03 04-06-2026
Гость (11:16:55 26-05-2026) Большинство людей не определяют себя цветом одежды и нос... А про тех кто специально выбирает, что ничего не написали?Эти как по вашему достойны или сомневающиеся?
07:56:58 26-05-2026
Эту новость выдумал Ии? Вместе с картинкой
12:58:33 26-05-2026
ну да, вод надпись под картинкой:
Шопинг / Мужчины / Магазин / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru