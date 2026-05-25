Т2 в Заринске ускорила мобильный интернет после обновления сети

Оператор заменил оборудование и перевел часть частот под связь четвертого поколения

25 мая 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFK76yD3

Смартфон. Заринск / Фото: пресс-служба Т2

T2 завершила обновление мобильной сети в Заринске. Город стал вторым участком большой программы модернизации в Алтайском крае и Республике Алтай после Алейска и Алейского района.

Модернизация без отключений

Инженеры T2 заменили в Заринске все базовые станции на более современные. Работы провели без отключения клиентских сервисов, поэтому жители могли звонить и выходить в интернет в обычном режиме.

Одновременно специалисты перераспределили частоты. Диапазон 2100 МГц, который раньше работал для 3G ("Джи"), направили под 4G/LTE ("ЭлТиИ"). Это помогло увеличить емкость сети и расширить полосу частот для быстрой передачи данных. На некоторых базовых станциях полоса 4G стала шире в три раза.

Такие изменения особенно заметны при работе с тяжелым контентом. Например, при просмотре видео, загрузке фотографий, отправке больших файлов и использовании онлайн-сервисов.

Скорость выросла в часы пик

После модернизации средняя скорость загрузки данных в Заринске в часы пик выросла на 30%. Речь идет о передаче информации от базовой станции к абоненту — например, когда человек открывает сайт, смотрит ролик или скачивает файл.

Средняя исходящая скорость увеличилась более чем в два раза. Этот показатель важен, когда пользователь отправляет фото, видео, документы или другие крупные файлы со смартфона.

Максимальная скорость загрузки после обновления превысила 300 Мбит/с. Улучшения смогут заметить клиенты, чьи устройства поддерживают диапазоны T2 и модемы LTE Cat 14 ("Кэт 14") и выше.

Работы продолжат в двух регионах

Модернизация сети входит в программу T2, рассчитанную на 2026–2027 годы. Проект охватит Алтайский край и Республику Алтай. В каждом кластере инженеры заменят оборудование и расширят полосу частот под 4G-интернет.

Компания ведет работы поэтапно, чтобы снизить возможные неудобства для клиентов. Первым участком программы стал Алейск и Алейский район, где обновление сети завершили в марте. После реализации проекта жители двух регионов получат более быстрый и стабильный мобильный интернет.

T2

Реклама