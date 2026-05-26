"Зеленый Марафон — 2026": чем удивит барнаульцев ежегодный спортивный праздник

Также гостей ждут бесплатные развлекательные площадки, экологические локации, мастер-классы и детские игровые зоны

26 мая 2026, 07:00, ИА Амител

"Зеленый Марафон" в Барнауле / Фото: Николай Бойко

В Барнауле в субботу, 30 мая, состоится масштабный спортивный праздник — "Зеленый Марафон". Традиционный забег, организуемый Сбером с 2012 года, в этом году охватит 60 городов России. В столице Алтайского края центральной площадкой мероприятия вновь станет парк "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128).

«"Зеленый Марафон" — это не просто спортивное состязание, а значимое социальное событие для города. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, активного семейного отдыха и бережного отношения к окружающей среде. Программа мероприятия составлена таким образом, чтобы принять участие в празднике могли жители города любого возраста и с разным уровнем физической подготовки», — отметили организаторы мероприятия.

"Зеленый Марафон" в Барнауле / Фото: Николай Бойко

Программа и дистанции

Стартово-финишный городок в парке "Изумрудный" откроется в 10:00. Торжественная церемония открытия запланирована на 11:00.

В спортивную программу 2026 года вошли:

детские забеги (для возрастных категорий 7–9 лет и 10–13 лет);

массовый забег на основную дистанцию — 4,2 км;

соревнования по скандинавской ходьбе.

Новый формат: семейный забег

Главным нововведением этого года в Барнауле станет уникальный семейный забег (старт в 13:40). Это локальная инициатива алтайских организаторов, которой не будет в других регионах. Обязательные условия для участия — семейная команда с детьми и наличие общего элемента в одежде или образе.

Помимо спортивной части, с 10:00 до 15:00 в парке будут работать бесплатные развлекательные площадки, экологические локации, мастер-классы и детские игровые зоны. Все участники официальных забегов будут застрахованы компанией "СберСтрахование".

"Зеленый Марафон" в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева

Условия участия и регистрация

Участие в "Зеленом Марафоне" полностью бесплатное. Для забега на дистанции 4,2 км и скандинавской ходьбы взрослым атлетам необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию на официальном сайте проекта и подготовить медицинскую справку-допуск.

Регистрация на эксклюзивный семейный забег будет проходить только в день мероприятия, 30 мая, с 10:00 до 12:30, около основной зоны регистрации.

«Приглашаем жителей и гостей Барнаула присоединиться к главному спортивному празднику весны всей семьей!» — отметили организаторы.

Узнать подробности и зарегистрироваться на основные дистанции можно на официальном сайте мероприятия.