"Зеленый Марафон — 2026": чем удивит барнаульцев ежегодный спортивный праздник
Также гостей ждут бесплатные развлекательные площадки, экологические локации, мастер-классы и детские игровые зоны
26 мая 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле в субботу, 30 мая, состоится масштабный спортивный праздник — "Зеленый Марафон". Традиционный забег, организуемый Сбером с 2012 года, в этом году охватит 60 городов России. В столице Алтайского края центральной площадкой мероприятия вновь станет парк "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128).
«"Зеленый Марафон" — это не просто спортивное состязание, а значимое социальное событие для города. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, активного семейного отдыха и бережного отношения к окружающей среде. Программа мероприятия составлена таким образом, чтобы принять участие в празднике могли жители города любого возраста и с разным уровнем физической подготовки», — отметили организаторы мероприятия.
Программа и дистанции
Стартово-финишный городок в парке "Изумрудный" откроется в 10:00. Торжественная церемония открытия запланирована на 11:00.
В спортивную программу 2026 года вошли:
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детские забеги (для возрастных категорий 7–9 лет и 10–13 лет);
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массовый забег на основную дистанцию — 4,2 км;
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соревнования по скандинавской ходьбе.
Новый формат: семейный забег
Главным нововведением этого года в Барнауле станет уникальный семейный забег (старт в 13:40). Это локальная инициатива алтайских организаторов, которой не будет в других регионах. Обязательные условия для участия — семейная команда с детьми и наличие общего элемента в одежде или образе.
Помимо спортивной части, с 10:00 до 15:00 в парке будут работать бесплатные развлекательные площадки, экологические локации, мастер-классы и детские игровые зоны. Все участники официальных забегов будут застрахованы компанией "СберСтрахование".
Условия участия и регистрация
Участие в "Зеленом Марафоне" полностью бесплатное. Для забега на дистанции 4,2 км и скандинавской ходьбы взрослым атлетам необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию на официальном сайте проекта и подготовить медицинскую справку-допуск.
Регистрация на эксклюзивный семейный забег будет проходить только в день мероприятия, 30 мая, с 10:00 до 12:30, около основной зоны регистрации.
«Приглашаем жителей и гостей Барнаула присоединиться к главному спортивному празднику весны всей семьей!» — отметили организаторы.
Узнать подробности и зарегистрироваться на основные дистанции можно на официальном сайте мероприятия.
07:08:25 26-05-2026
Приоритеты меняются. Раньше бега были на приз "Алтайской правды", ныне - на приз Сбера.Недаром говорят о "нонешних" временах как о времени "бабла".