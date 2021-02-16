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Трамплин для успешного старта. Центр "Мой бизнес" начинает отбор в бизнес-инкубатор

, ИА "Амител"
Победители конкурса получат готовый офис по льготной цене и доступ к услугам центра
Фото: businessman.ru

Фото: businessman.ru

В центре "Мой бизнес" 10 февраля 2021 года начался конкурсный отбор на бизнес-инкубирование. Представители малого и среднего предпринимательства могут получить помещение под бизнес и доступ к услугам и образовательным программам центра.

Участвовать в конкурсе могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для участия нужны следующие документы:

  1. заявление;
  2. бизнес-план сроком на три года (структура бизнес-плана содержится в Приложении №2 к Положению о конкурсном отборе субъектов МСП);
  3. копия паспорта заявителя;
  4. доверенность представителя, заверенная (удостоверенная) в установленном законодательством порядке (в случае обращения заявителя в центр "Мой бизнес" через представителя).

Резиденты получают: 

Готовый офис по льготной арендной стоимости (от 460 до 545 руб. за 1 кв.м). Средняя площадь одного офисного помещения – 20 кв.м. Каждый офис рассчитан на четыре рабочих места и оснащен офисной мебелью, оргтехникой (компьютер, телефон, МФУ), Wi-Fi. В первый год резидентства аренда офиса составляет 40% от полной стоимости, во второй год – 60%, в третий год – 100%.

Развитие в рамках Акселерационной программы резидента: актуальные тренинги и вебинары, экспертное сопровождение проекта, детальная проработка и мониторинг бизнес-плана, консультационная и информационная поддержка, формирование круга единомышленников и партнеров.

Возможность проводить мероприятия в трех конференц-залах Центра "Мой бизнес" и коворкинге "Фабрика". Залы оснащены системой видеоконференци, звуковым, мультимедийным и другим современным оборудованием.

Бесплатные консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности (регистрация юридического лица; налогообложение; бухгалтерский учет, кредитование; правовая защита и развитие предприятия; бизнес-планирование; консультации при подготовке учредительных документов и документов, необходимых для регистрации юридических лиц; поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе составление типовых договоров, почтово-секретарские услуги);

Доступ к дополнительным образовательным программам для развития бизнеса.

Приоритетные направления для размещения в центре "Мой бизнес" – это сферы производства, информационных технологий, инновационных разработок, сельхозкооперации, туризма и социального предпринимательства. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют такие услуги, как: 

  • финансирование и страхование;
  • розничная или оптовая торговля;
  • строительство, включая ремонтно-строительные работы;
  • услуги адвокатов, нотариат;
  • ломбарды;
  • бытовые услуги;
  • услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
  • распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
  • оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;
  • медицинские и ветеринарные услуги;
  • общественное питание;
  • операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
  • производство подакцизных товаров;
  • добыча и реализация полезных ископаемых;
  • игорный бизнес.

Заявки принимают до 5 марта 2021 года по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, каб. 209, и на электронную почту: ufimskaya@altaicpp.ru. Более подробная информация содержится в Положении о конкурсном отборе субъектов МСП.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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