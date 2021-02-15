СМИ стало известно о реформе в Пенсионном фонде России

Пенсионный фонд России могут объединить с Фондом социального страхования (ФСС) и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). По словам источников, цель такого объединения – создать "единое окно" для получения социальной поддержки и цифровизации процессов.

Как пишут "Известия", научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что назначение Андрея Кигима главой ПФР вернуло в фокус обсуждения вопрос об объединении ПФР и ФСС.

"Это снизит издержки обоих фондов, что в условиях огромной бюджетной дыры ПФР очень важно. Хотя функции обоих фондов не совпадают, инфраструктура у них похожая, а поэтому слияние – это экономия", – отмечает специалист.

Согласно оценке проректора финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, такое объединение поможет сэкономить бюджету не меньше 50 млрд рублей ежегодно, а если слияние затронет и ФОМС, то государство могло бы сэкономить до 70 млрд рублей в год.

Напомним, что 12 февраля главу Фонда социального страхования РФ Андрея Кигима назначили руководителем Пенсионного фонда России. Ранее эту должность занимал Максим Топилин. Позднее стало известно, что Топилин покинул пост "в связи с переходом на другую работу".