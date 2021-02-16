Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

16 февраля Россия официально возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Об этом пишет РИА Новости.

Авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять по два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва – Баку и по четыре рейса по маршруту Москва – Ереван.

Ранее сообщалось, что в связи с улучшением эпидемической обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией власти России приняли решение возобновить авиасообщение с четырьмя странами. Речь шла о Вьетнаме, Индии, Катаре и Финляндии. Позднее открыли полеты в Грецию и Сингапур.

Кроме того, после полного закрытия авиасообщения возобновлены рейсы в Белоруссию, Египет, Казахстан, Киргизию, Кубу, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Эфиопию, Южную Корею и Японию.