Хоккейный турнир памяти Алексея Черепанова пройдет в Барнауле

Традиционный турнир памяти алтайского хоккеиста Алексея Черепанова пройдет в Барнауле. Соревнования состоятся в "Карандин-Арене" с 19 по 21 февраля. За победу поборются команды, которые составлены из юных хоккеистов – 2010 года рождения: "Авангард" (Омск), "Сибирь" (Новосибирск), "Металлург" (Новокузнецк) и "Алтай" (Барнаул). Соперники сыграют в один круг.

19 февраля, пятница:

16:45 "Авангард" – "Сибирь";

18:15 "Алтай" – "Металлург".

20 февраля, суббота:

11:00 "Металлург" – "Авангард";

12:30 официальное открытие турнира;

12:45 "Сибирь" – "Алтай".

21 февраля, воскресенье:

10:00 "Металлург" – "Сибирь";

11:30 "Алтай" – "Авангард";

13:00 официальное закрытие турнира.

Матчи состоятся в "Карандин-Арене" на Жасминной, 3. Вход на игры свободный с соблюдением всех норм безопасности.

Напомним, Алескей Черепанов родился в селе Озёрки Тальменского района 15 января 1989 года. В детстве, помимо хоккея, мальчик занимался футболом. Однако предпочел хоккей, и отец стал возить его на тренировки в Барнаул.

В 12 лет хоккеист уехал в Омск. В 2006 году нападающий дебютировал в составе основной команды "Авангарда". Свою первую шайбу за омичей Алексей забросил 4 октября 2006 года в матче против новокузнецкого "Металлурга". 17 марта 2007 года Черепанов побил рекорд по количеству голов, забитых новичком чемпионатов России в одном сезоне – 17 шайб. Ранее это достижение принадлежало Павлу Буре.

13 октября 2008 года в подмосковном Чехове во время матча чемпионата КХЛ между местным "Витязем" и "Авангардом" у Черепанова остановилось сердце. Игрок доехал до скамейки запасных и упал на лавку. Черепанова увезли в больницу, где он скончался от сердечного приступа. В честь Алексея назван трофей – приз лучшему новичку сезона КХЛ.