Хлеба будет больше. Еще один алтайский комбинат стал участником нацпроекта

"Комбинат "Русский хлеб" стал участником нацпроекта "Производительность труда" и сейчас вошел в фазу "Открытие проекта". На предприятии состоялось стартовое совещание с участием экспертов Регионального центра компетенций. Генеральный директор комбината Светлана Бузова рассказала о причинах участия в нацпроекте и обозначила целевые показатели.

Ранее эксперты Регионального центра компетенций проверили "Русский хлеб" на готовность к изменениям и выбрали пилотный поток – выпуск хлеба "Русский", который занимает 71% от общего объема производства. Участники рабочей группы прошли обучение и стажировку по основам бережливого производства.

Следующей фазой реализации нацпроекта является "Диагностика и целевое состояние". В этой части сотрудники комбината будут разрабатывать карты потока создания ценности продукта и "диаграммы спагетти" для текущего и целевого состояния, искать способы достижения целей.

Далее запланированные мероприятия будут реализовывать на пилотном потоке. Последняя фаза – тиражирование полученных знаний и опыта по повышению производительности труда на всех участках и цехах предприятия.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в нем могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.