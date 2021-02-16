Врач-самозванец оставил пенсионерку без двух квартир в Москве

87-летняя женщина из Москвы имела в собственности три квартиры, двух из которых она лишилась. Пенсионерку обманул мужчина, который представился ей помощником врача.

Новый знакомый водил пожилую женщину на обследования, ходил за покупками и предложил присмотреть за жилплощадью. Последней помощью от него стала поездка в наркодиспансер, где пенсионерку признали адекватной. После этого лжеврач стал невежлив, а две квартиры каким-то образом оказались в его собственности.

Бывший помощник утверждает, что он владеет только одной квартирой, которую женщина, по его словам, отдала ему бесплатно. Пенсионерка с этим заявлением не согласна и уже обратилась в полицию, пишет Mash.

Ранее 86-летняя жительница Краснодара узнала, что лишилась квартиры, из квитанции на оплату коммунальных услуг. По документу, собственником оказался неизвестный ей человек.