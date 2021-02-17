Мокрый снег и туман. О погоде в Алтайском крае 17 февраля

На территории Алтайского края установилась теплая погода. Местами в регионе температура будет плюсовой.

В крае термометры покажут -4...+1 градус, местами по югу до +6 градусов, по северу -5...-10 градусов. В отдельных районах снег, метели, по югу — мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит 0...-2 градуса. Временами снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.