Николай Студеный. Народные приметы и традиции 17 февраля

Народный праздник Николай Студеный отмечают 17 февраля. Другие названия праздника: Николай Студенит, Николай морозный, Никольские морозы, Волчий сват. Рассказываем о традициях и приметах этого дня.

Кто такой Николай?

Как сообщает hollydays.ru, преподобный Николай исповедник жил в IX веке. Во время жестоких гонений византийского императора Льва Армянина на христиан преподобный Николай разделил участь преподобного Феодора Студита: их не раз заключали в темницы и истязали. Однако они не отказались от веры и продолжали ревностно распространять православие среди христиан. За свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Бога дар исцеления, который не иссяк и после его кончины в 868 году.

Николай Студеный: народные традиции 17 февраля

В этот день крестьяне старались не выходить из дома без надобности, так как считалось, что в лесах в разгаре звериные свадьбы. Именно поэтому одно из названий праздника – Волчий сват.

А студеным его называли, так как обычно 17 февраля были морозы.

Женщины в этот день старались сделать всю домашнюю работу, они убирали в хлеву, ухаживали за животными, читали над скотиной специальные охранные молитвы, чтобы уберечь их от заблудших из леса зверей, что случалось достаточно часто. Также на Николу знахари заговаривали ветер, делали отвороты и привороты, лечили болезни поджелудочной железы и желудка.

По поверьям, в этот день нельзя было охотиться – это к несчастью, да и добычи ждать не стоит. В дальнюю дорогу лучше не собираться. Также не стоит мыться, стричься и обрезать ногти – иначе быть беде.

Народные приметы на Николая Студеного: