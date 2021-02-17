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Еще три пациента с ковидом умерли в Республике Алтай

, ИА "Амител"
За сутки в регионе выявили еще 38 новых случаев заражения
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Три случая смерти пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, больные умерли еще в декабре 2020 года, но заключение патологоанатомы выдали только сейчас.

Скончались 82-летняя жительница Усть-Канского района, 74-летняя жительница Чемальского района и 79-летний житель Усть-Коксинского района. Согласно вердикту специалистов, смерть наступила от иных форм тяжелых заболеваний, которые усилились на фоне инфекции.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировали 187 летальных исходов у пациентов с COVID-19, из которых 168 от коронавируса, а еще 19 – от других причин.

Также за минувшие сутки в регионе выявили 38 новых случаев заражения. Диагноз подтвердился у семи жителей города Горно-Алтайска, у семи жителей Майминского района, у пяти жителей Усть-Канского района, у четырех жителей Чойского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Улаганского района, у двух жителей Шебалинского района, у одного жителя Усть-Коксинского района.

Всего за время пандемии в Горном Алтае лабораторно подтверждено 15 992 случая заболевания. Выздоровели 15 469 человек, из которых 59 – за последние сутки.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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