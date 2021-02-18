В центре "Мой бизнес" пройдет серия обучающих мероприятий по франчайзингу

С 2 по 4 марта 2021 года Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства совместно с компанией "Франчайзинг-Интеллект" проведут серию обучающих мероприятий по франчайзингу как для действующих бизнесменов, так и для тех, кто только хочет им стать.

Бизнес по франшизе – одна из актуальных тем создания и развития своего дела и в связи с этим возникает ряд вопросов, которые становятся все актуальнее с каждым днем: как выбрать франшизу, которая приносит деньги, и не попасть в ловушку, какие формулировки договора франчайзинга минимизируют риски, на чем обжигаются стороны при купле-продаже франшизы, что делать с франшизой после создания и как ею управлять. Также эксперты расскажут, как и где наиболее эффективно продавать франшизу и выстраивать воронку продаж, как сформировать уникальность своей франшизы и выгодно отличаться от конкурентов.

Эти и многие другие важные вопросы раскроют федеральные эксперты по франчайзингу в рамках обучения:

2 марта 2021 г. – мастер-класс "Как купить качественную франшизу. Франшизы-пустышки. Цена ошибки или как не попасть в ловушку". Время проведения: 10:00-13:00.

3 марта 2021 г. – тренинг "Договор франчайзинга. Как снизить риски судебных споров для сторон договора. Разбор кейсов судебной практики". Время проведения: 10:00-14:30.

4 марта 2021 г. – тренинг "Эффективная продажа франшиз. Управление франчайзинговой сетью". Время проведения: 10:00-18:00.

Спикеры: Мария Кизима (соучредитель "Франчайзинг-Интеллект", спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM), Роман Рогачев (эксперт по продажам франшиз, владелец компании Eval Sale).

Для участия в мероприятии необходима обязательная регистрация на сайте мойбизнес22.рф.

Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр "Мой бизнес".

Принять участие в обучающей программе смогут все зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса Алтайского края, их сотрудники и физические лица, заинтересованные в открытии бизнеса.



