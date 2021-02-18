Эксперт рассказал об опасности "черного датчика" на китайских смартфонах

Директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал об опасности "странного черного датчика", который есть на торце китайских смартфонов. По его словам, он несет опасность для конфиденциальности данных.

Как объяснил специалист в беседе с агентством "Прайм", это датчик инфракрасного излучения, также называемый ИК-портом. На современных смартфонах от Apple и Samsung его нет, однако он позволяет использовать устройство как пульт управления телевизором или освещением в комнате.

"Такое подключение не всегда безопасно с точки зрения сохранения конфиденциальности данных, поскольку простота подключения может быть причиной несанкционированного доступа к смартфону в зависимости от его настроек безопасности", – отметил эксперт.

Шамин добавил, что у технологии есть и плюсы – устройства могут общаться через ИК-датчик, а не через систему Bluetooth, для которой нужна взаимная регистрация. При этом специалист пояснил, что у флагманских смартфонов нет данного порта из-за того, что он уже не является "пользовательским стандартом".