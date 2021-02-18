"Мария-Ра" вошла в список лучших работодателей России

Алтайская сеть супермаркетов "Мария-Ра" вошла в число лучших работодателей России, по мнению экспертов сервиса для поиска работы HeadHunter. Фирма заняла 66-е место в категории крупнейших компаний.
Рейтинг специалисты формировали на основе трех критериев – готовность сотрудников рекомендовать свою компанию как работодателя, желание соискателей работать в ней и информация от HR-специалистов.
Отметим, что "Мария-Ра" оказалась единственной организацией из Алтайского края в списке.
Первое место заняла корпорация "Росатом", второе – Сбербанк, третье – Mars, который выпускает в России бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin и другие. На четвертой строчке расположился АО "Тинькоф Банк", на пятой – "Альфа-Банк".
Напомним, что в сентябре "Мария-Ра" вошла в список 200 самых крупных частных компаний России по версии Forbes. Алтайский ретейлер расположился на 131-м месте. В 2019 году выручка сети составила 89,2 миллиарда рублей.
Комментарии
Слава Ракшину!
нищета правильно проголосовала
Гори в аду Поганый, а вместо дров магазины
Я бы поздравил, а не хамил. Хорошие магазины, честные цены, вежливое отношение.
это которые обманывают молодежь с начислением зарплаты и переработки
18.02.2021 15:01
- гость -
"Я бы поздравил, а не хамил"
Согласен!
Сбер на втором месте??? да ну на...
А в тинкове кто работает? девАчки - обзвонщицы???
Именно в Мария-Ра появились первые вежливые кассиры и нормальный сервис.
Я с одной как то кассиршей "дружил"-Надежда, жаркая девчина. Хороших сотрудников берут-рекомендую.
Именно в Мария-Ра появились первые вежливые кассиры и нормальный сервис.
А куда исчезли? В Ярче свалили что-ли?