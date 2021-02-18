"Мария-Ра" вошла в список лучших работодателей России

Алтайская сеть супермаркетов "Мария-Ра" вошла в число лучших работодателей России, по мнению экспертов сервиса для поиска работы HeadHunter. Фирма заняла 66-е место в категории крупнейших компаний.

Рейтинг специалисты формировали на основе трех критериев – готовность сотрудников рекомендовать свою компанию как работодателя, желание соискателей работать в ней и информация от HR-специалистов.

Отметим, что "Мария-Ра" оказалась единственной организацией из Алтайского края в списке.

Первое место заняла корпорация "Росатом", второе – Сбербанк, третье – Mars, который выпускает в России бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin и другие. На четвертой строчке расположился АО "Тинькоф Банк", на пятой – "Альфа-Банк".

Напомним, что в сентябре "Мария-Ра" вошла в список 200 самых крупных частных компаний России по версии Forbes. Алтайский ретейлер расположился на 131-м месте. В 2019 году выручка сети составила 89,2 миллиарда рублей.