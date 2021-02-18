В Барнауле осудят мошенников, которые "разводили" покупателей фитнес-браслетов и геймпадов

Четырех жителей Барнаула обвиняют в мошенничестве. По версии следователей, 30-летние мужчины занимались преступной деятельностью с 2018 по 2020 год.

Злоумышленники размещали на изготовленных ими сайтах предложения о продаже оригинальных фитнес-браслетов известной марки и геймпадов по ценам, значительно ниже рыночных. После поступления заказов мужчины говорили клиентам, что товар отправят почтой. Доверчивые люди оплачивали посылки, а получали поддельные гаджеты.

От действий злоумышленников пострадали 64 человека – жители 24 регионов России. Ущерб, нанесенный пострадавшим, составил более 150 тысяч рублей, рассказали в региональном МВД.

Ранее в полицию Индустриального района Барнаула обратилась 53-летняя жительница краевой столицы и рассказала, что стала жертвой мошенника. Женщина призналась, что ей вскружил голову незнакомец, представившийся Ричардом.