Демограф назвал численность населения России к 2040 году

Численность населения России к 2040 году сократится и будет составлять немногим больше 130 млн человек. Такой прогноз дал независимый демограф Алексей Ракша в интервью "Ленте.ру".
"К 2030 году, скорее всего, россиян останется примерно 137-140 миллионов, к 2040 году – 130 с чем-то миллионов. А вот "с чем" – это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, с ее помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140", – цитирует специалиста издание.
Для предотвращения демографического снижения необходимы большие вложения – около 5 трлн рублей ежегодно. По мнению Ракши, на меры поддержания численности необходимо тратить не менее 4-5% ВВП.
При этом эксперт подчеркнул, что в последние десятилетия постоянное снижение рождаемости наблюдается практически во всех странах. Исключением являются только самые отсталые страны Африки и Средней Азии.
Напомним, что, согласно предварительной оценке Росстата за 2020 год, в России проживают 146,24 миллиона человек, что на 510 тысяч меньше, чем в 2019-м.
Комментарии
Русские не будут сопротивляться-просто будем умирать...
"Для предотвращения демографического снижения необходимы большие вложения – около 5 трлн рублей ежегодно."
Может, просто мешать не нужно, а не придумывать свои запрещающие законы и новые налоги. Ну не готовы люди оплачивать счета в 5 трлн.
146 млн было в год теряем по 500тыс. - к 2030 будет 140 млн. но можем и ускорится. Еще раз оптимизируют медицину и на показатели 120 млн выйдем. Короче логичный результат правления "величайшего" из президентов.