Демограф назвал численность населения России к 2040 году

Численность населения России к 2040 году сократится и будет составлять немногим больше 130 млн человек. Такой прогноз дал независимый демограф Алексей Ракша в интервью "Ленте.ру".

"К 2030 году, скорее всего, россиян останется примерно 137-140 миллионов, к 2040 году – 130 с чем-то миллионов. А вот "с чем" – это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, с ее помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140", – цитирует специалиста издание.

Для предотвращения демографического снижения необходимы большие вложения – около 5 трлн рублей ежегодно. По мнению Ракши, на меры поддержания численности необходимо тратить не менее 4-5% ВВП.

При этом эксперт подчеркнул, что в последние десятилетия постоянное снижение рождаемости наблюдается практически во всех странах. Исключением являются только самые отсталые страны Африки и Средней Азии.

Напомним, что, согласно предварительной оценке Росстата за 2020 год, в России проживают 146,24 миллиона человек, что на 510 тысяч меньше, чем в 2019-м.