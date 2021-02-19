Подарок за тест-драйв: официальный дилер KIA в Барнауле запускает розыгрыш призов

Новый официальный дилер KIA в Барнауле проводит розыгрыш. С 1 февраля по 31 марта 2021 года примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть одну из трех пар беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro. А при покупке Kia Sportage вы становитесь участником розыгрыша трех флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128 Gb.

Записаться на тест-драйв можно на официальном сайте KIA. При этом обязательно выберите в списке дилеров АЕМ Холдинг. Полные правила акции тоже можно прочитать на сайте.

АЕМ Холдинг также представляет новинку – Kia Sportage Black Edition. Черные акценты в экстерьере Kia Sportage Black Edition отражают характер его владельца, продумывающего свой образ до мелочей.

Эффектные черные диски подчеркивают характер обновленного Kia Sportage Black Edition. Фирменная решетка радиатора привлекает внимание оригинальной геометрией элементов и благородным черным цветом. Эксклюзивная затемненная эмблема Kia подчеркивает особый статус Kia Sportage Black Edition.

Полностью светодиодные фары значительно повышают видимость дороги при сильном тумане, а оформление специальной серии Black Edition придает им стильный внешний вид.

Просторный и удобный салон позволит наслаждаться каждой поездкой, а передовые электронные системы помогут выйти на новый уровень удовольствия от вождения. Широкий набор высокотехнологичных опций базовой версии и большой список дополнительного оборудования позволяют создать свой индивидуальный Kia Sportage. Мультимедиа с дисплеем 8 дюймов и "Яндекс.Авто", поддержка Apple Carplay и Android Auto и камера заднего вида – все это есть в Kia Sportage.

"Яндекс.Навигатор" предложит оптимальный маршрут с учетом пробок и даст подсказки во время движения, умный и понимающий собеседник "Алиса" не позволит заскучать в дороге. А удобное беспроводное зарядное устройство обеспечит быструю зарядку вашему смартфону.

Благодаря просторному салону и задним сиденьям с функцией наклона спинки пассажирам будет так же комфортно, как и водителю. Кроме того, сиденья Kia Sportage можно сложить практически в плоский пол, благодаря чему объем пространства увеличивается до впечатляющих 1480 литров.

Системы Drive Wise помогут на дороге. Чтобы наслаждаться вождением, необходимо полное спокойствие. Вот почему новый Kia Sportage насыщен инновационными системами и продвинутыми технологиями, которые гарантируют максимальное удобство вождения и безопасность.

Система предотвращения фронтальных столкновений способна распознать автомобили и пешеходов, приближающихся сбоку. С помощью датчиков и камеры она оценивает расположение и скорость автомобилей и предупреждает водителя в случае потенциального риска столкновения. Если водитель не отреагирует, тормоза будут задействованы автоматически, чтобы избежать аварии или смягчить последствия.

Система автоматически подключаемого полного привода (AWD) оценивает дорожные условия, скорость вращения колес, ускорение и распределяет крутящий момент между передней и задней осями в оптимальных пропорциях. Все это облегчает движение в непростых дорожных условиях.

Двигатель 2.4 GDI открывает новый уровень динамики и эффективности Kia Sportage. Благодаря сочетанию мощности и топливной экономичности двигателей Kia Sportage вы сможете преодолевать большие расстояния, наслаждаясь управляемостью при любых дорожных и погодных условиях.

АЕМ Холдинг – официальный дилер KIA

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 164

Тел. 282-282